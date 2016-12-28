Посольство России в Сирии подверглось обстрелу террористами

Посольство России в Сирии 28 декабря в 13:00 и 13:19 (время московское) вновь подверглось обстрелу террористами. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на официальном сайте МИД РФ.

Одна мина, которая, по счастливой случайности, не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая – в непосредственной близости от ее территории. Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены саперы.

«Рассматриваем эту очередную провокацию экстремистов, выступающих против мирного урегулирования в Сирии, как подтверждение их намерения и далее сеять террор и насилие, поддерживать атмосферу страха среди мирных жителей сирийской столицы, нанося подлые удары из своих тайных убежищ под прикрытием «живого щита».

Вынуждены констатировать сохранение реальной угрозы Посольству России и его сотрудникам со стороны тергруппировок, окопавшихся в ближайших пригородах Дамаска. Это подтверждает настоятельную необходимость скорейшей ликвидации подобных террористических очагов.

Повторяющиеся обстрелы российской дипмиссии в Дамаске должны получить соответствующую оценку и быть категорически осуждены всеми, кто на деле противостоит вызовам и угрозам терроризма», - говорится в заявлении МИД РФ.