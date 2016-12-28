Международное признание НКР является императивом времени

Состоялась ежегодная итоговая пресс-конференция министра иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики (Республики Арцах) Карена Мирзояна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД НКР, Карен Мирзоян представил выполненную МИД в текущем году работу, заявив, что приоритетами внешнеполитической повестки республики оставались международное признание НКР и мирное урегулирование азербайджано-карабахского конфликта.

Глава МИД отметил, что серьезными вызовами как для всей НКР, так и для ведомства стали развязанная Азербайджаном 2 апреля полномасштабная агрессия и преодоление ее последствий. В связи с этим, МИД были предприняты последовательные шаги, направленные на информирование международного сообщества о причинах и последствиях апрельской агрессии, достижение осуждения азербайджанской агрессии и сопровождающих ее грубейших нарушений норм международного гуманитарного права, а также военных преступлений, совершенных азербайджанскими вооруженными силами. В частности, МИД НКР распространил соответствующие ноты в различных международных организациях, а также содействовал распространению информации, предоставленной различными учреждениями и ведомствами НКР. Благодаря работе со средствами массовой информации, международной аудитории были представлены ситуация, сложившаяся вследствие агрессии, и позиция Арцаха относительно урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

Коснувшись процесса мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, Карен Мирзоян отметил, что, в первую очередь, необходимо сконцентрировать усилия на обеспечении стабильности и предсказуемости на линии соприкосновения и создании необходимых условий для возобновления переговоров. Серьезным шагом в этом направлении станет реализация договоренностей, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге.

Глава внешнеполитического ведомства НКР вновь подтвердил, что достижение реального прогресса в процессе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта возможно только при условии восстановления трехстороннего формата переговоров с непосредственным и полноценным участием НКР во всех его этапах. Карен Мирзоян также отметил, что на фоне апрельской агрессии стало особенно очевидным, что любое предложение, которое хотя бы в минимальной степени может поставить под угрозу независимость и безопасность страны, является неприемлемым для народа и властей НКР.

Карен Мирзоян также отметил, что международное признание Арцаха является императивом времени в качестве одного из действенных средств исключения новой азербайджанской агрессии. Министр иностранных дел выразил уверенность, что международное признание НКР окажет также положительное влияние на мирное урегулирование азербайджано-карабахского конфликта, обеспечив его необратимость, и позволит сконцентрироваться на разработке необходимых механизмов и условий мирного сосуществования двух независимых, суверенных государств.

Карен Мирзоян заверил, что внешнеполитическое ведомство НКР и в 2017 году продолжит последовательную работу по международному признанию Арцаха и расширению международных связей республики на различных уровнях.