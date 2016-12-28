Чем стабильнее отношения России со странами региона, тем больше они будут способствовать укреплению региональной безопасности: глава МИД НКР

В итоговой ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики Карен Мирзоян рассказал о роли России в регионе и отношениях НКР с РФ.

"Наша дружба с Россией имеет многовековую историю. Мы исторически связаны с этой страной в политическом, экономическом и культурном отношении. Крупнейшая диаспора Армении находится в России, некоторые из них происходят из Арцаха, они связаны со своей исторической родиной" - как сообщает Арменпресс, сказал министр иностранных дел НКР Карен Мирзоян.

Говоря о российско-турецких отношениях, министр заявил, что Россия играет ключевую роль в регионе. "Эта страна стремится к нормальным и естественным отношениям с соседними странами, в том числе Турцией.

Чем стабильнее отношения России с государствами нашего региона, тем больше они будут способствовать укреплению региональной безопасности", - сказал Мирзоян.