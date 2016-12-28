В этом мире нет какого-либо вероятного развития событий, которое может заставить нас свернуть с избранного пути: президент НКР

По случаю 25-й годовщины выборов в Верховный совет НКР первого созыва 28-го декабря группа депутатов Национального собрания всех созывов возложила венок к установленной в фойе парламента памятной доске погибшим депутатам, после чего посетила Степанакертский мемориальный комплекс и возложила цветы к могиле первого председателя Верховного совета НКР Артура Мкртчяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС НКР, по инициативе Национального собрания состоялся торжественный прием, в котором приняли участие президент НКР Бако Саакян, председатель Национального собрания Ашот Гулян и предводитель арцахской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископ Паргев Мартиросян.

В мероприятии приняли участие также депутаты Национального собрания Республики Армения во главе с заместителем председателя НС РА Эдуардом Шармазановым.

Приветствуя и поздравив присутствующих, председатель НС Ашот Гулян отметил, что в 1991 году создание высшего органа власти – Верховного совета – было логическим продолжением провозглашения Республики в сентябре и референдума о государственной независимости НКР в декабре. Это заложило основы культуры формирования власти посредством общегосударственных выборов.

«Каждый из этих парламентов, вне зависимости от того, как он назывался – Верховный совет, Парламент, Национальное собрание, осуществлял характерную для данного исторического периода и требуемую законотворческую, политическую и представительскую работу. Именно благодаря этим коллективным усилиям вы нашей стране есть состоявшееся обеспечивающее жизнедеятельность страны законодательное поле, институционализированные отношения с парламентами других стран», – подчеркнул председатель НС.

По словам руководителя парламента, тот уровень политической представленности и плюрализма, которого мы достигли за весь этот период существования парламента, позволяет с уверенностью заявлять, что развитие демократии в Арцахе находится на правильном пути.

По случаю 25-й годовщины парламентских выборов депутатов поздравил также президент Республики Арцах Бако Саакян, отметив, что подобные мероприятия не только дань уважения прошлому, но и возможность уточнить отношение к будущему. Президент охарактеризовал Арцахское освободительное движение как самое великое «произведение» армянского народа, добавив, что депутаты парламента независимого Арцаха всех созывов являются его соавторами.

«В этом мире нет какого-либо вероятного развития событий, которое может заставить нас свернуть с избранного пути», – подчеркнул президент Республики Арцах.

Затем с поздравительным словом выступили депутаты НС разных созывов Гамлет Григорян, Вардгес Багирян, Арпик Хасапетян, Рамела Дадаян и Армен Саркисян.

В свою очередь заместитель председателя НС НКР Эдуард Шармазанов назвал сегодняшний день историческим, подчеркнув, что это знаменательная дата не только для Арцаха, но для Армении и всего армянства.

«Арцахской проблемы нет: есть арцахское проявление Армянского вопроса, и не случайно, что проблема и справедливое требование армян Арцааха – это проблема не только проживающих в Арцахе наших братьев и сестер, но и всего армянства. Ещё раз хочу заверить, что все международные делегации НС Армении сделали и будут делать всё для справедливого решения нашей проблемы, исходящего из интересов армян», – добавил Эдуард Шармазанов.

Резюмируя, председатель НС Ашот Гулян выразил надежду, что встречи в подобном составе будут организованы и в будущем.