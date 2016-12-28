Армен Галечян представил в своем исследовании основные проблемы информационной борьбы в военной сфере

Методы вооруженных сил передовых государств ведения информационной войны необходимо сделать доступными для армянского общества. В научно-образовательном фонде «Нораванк» 28 декабря состоялась презентация исследования Армена Галечяна «Информационная борьба в военной сфере».

В беседе с Арменпресс автор выразил озабоченность в связи с тем, что в сфере не было соответствующей литературы. «В нашей военно-научной литературе не было подобных работ, посвященных разъяснению фундаментальных понятий и полностью отсутствуют получившие всеобщее признание границы этих понятий. В нашей реальности стало модно говорить об информационных войнах. Информационная война, однако, не ведется только солдатами. Это комплекс действий, в которых каждая структура имеет свои конкретные действия по времени, месту и цели», - сказал Галечян, добавив, что книга не является переводом какого-либо источника.

Он отметил, что хотел создать методическое пособие для студентов военно-образовательных учреждений, вовлеченных в информационную сферу военных, а также широких кругов общества.

Поблагодарив фонд «Нораванк» за содействие, автор выразил надежду на то, что работа будет продолжительной и станет базой для создания других исследований в этой сфере.

В исследовании «Информационная борьба в военной сфере» уделено особое внимание на методику ведения информационной войны ВС передовых государств.