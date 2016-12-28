Иранские военные впервые в ходе учений сил противовоздушной обороны испытали ракетный комплекс собственного производства "Талаш" и ракеты "Сайад-3", передают иранские СМИ.

Ранее командующий базы ПВО "Хатам аль-Анбийа" генерал Фарзад Исмаили сообщил о проведении масштабных учений ПВО "Модафе Асмане велайат-7" пройдут на юге страны с участием армейских ПВО, ПВО КСИР (Корпуса Стражей Исламской революции) и вспомогательных подразделений ВМФ, аэрокосмических сил армии, сухопутных войск и сил артиллерии. Учения должны продлиться три дня, в данный момент проходит заключительный этап,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства Tasnim, запуск "Сайяд-3" осуществлялся в рамках заключительного этапа учений с ракетного комплекса собственного производства "Талаш" и прошел успешно. Ракеты "Саяйд-3" могут использоваться для поражения целей, находящихся на высоте до 150 километров.

Комплекс "Талаш", по данным агентства ISNA, также прошел оперативное испытание впервые. Ракета, выпущенная с комплекса, поразила условную цель противника на острове Харк в Персидском заливе.

ранее сообщалось, что в ходе учений Иран проведет испытания зенитно-ракетных комплексов С-300 российского производства.