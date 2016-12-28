Евро и фунт подешевели

По данным, опубликованным ЦБ Армении на 28-е декабря, курс доллара вырос на 0,25 драма и составил 483,58 драма. Евро подешевел на 0,32 драма, и курс его составил 504,81 драма.

Как сообщили «Арменпресс» из отдела по информации и связям с общественностью ЦБ Армении, курс рубля составил 7,98 драма, подорожав по сравнению с предыдущим днем на 0,03 драмов. Британский фунт подешевел на 0,90 драма, составив курс в 592,10 драма.

Цены на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 17 тысяч 589,61 драма, серебра - 244,72 драма, платины – 14 тысяч 086 драма.