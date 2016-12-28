Итальянская компания Safilo научила очки считывать мозговые волны

Итальянская марка Safilo готовится выпустить первые в истории компании умные солнцезащитные очки. Об этом сообщает ProFashion. Официальная презентация новинки пройдет в январе 2017 года на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе.

Внешне модель выглядит как обычные очки, в них отсутствует камера или дисплей. Устройство оснащено пятью специальными датчиками, которые могут считывать мозговые волны человека, отметили производители. Получаемые данные будут отправляться в специальное приложение на смартфоне и анализироваться. Это позволит оценивать настроение носителя и определять влияющие на него факторы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Вес таких очков составит 36 граммов, одной полной зарядки хватит на неделю работы.

Итальянская компания Safilo Group производит оправы для очков и сотрудничает с такими брендами, как Dior, Fendi и Hugo Boss.