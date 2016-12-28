Париж и Лондон предложили СБ ООН резолюцию по санкциям против Сирии

Франция и Великобритания внесли в Совет Безопасности (СБ) ООН резолюцию, предполагающую введение новых санкций против Сирии из-за применения правительственными силами химического оружия против оппозиции. Об этом сообщает Associated Press.

Ограничительные меры предлагается наложить на 11 физических лиц и 10 компаний, причастных к проведению химатак. В частности, речь идет об Амри Арманзи (Amr Armanzi) — руководителе сирийского научно-исследовательского центра, девяти действующих и отставных офицерах, а также о начальнике одного из управлений сирийского Министерства обороны, которое якобы оказывает содействие в производстве химического оружия.

Проект документа предусматривает и международные санкции — запрет на поставку Дамаску вертолетов, которые использовались для проведения атак с применением боевых отравляющих веществ,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

25 августа этого года Миссия ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию случаев применения химических веществ в военных целях в Сирии смогла установить исполнителей атак лишь в трех из девяти инцидентов. Эксперты признали правительственные силы виновными в двух атаках, боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) — в одной.