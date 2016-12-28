Армения имеет все возможности увеличить производство электроэнергии и объемов ее экспорта. Об этом в формате пресс-конференции в в Facebook сказал замминистра энергетики и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян, представив итоги работы в области энергетики.

Как передает «Арменпресс» с его слов, в текущем году были осуществлены некоторые законодательные изменения в регулировании области энергетики.

«Цель реформ – чтобы бизнес или физлица могли установить соответствующее оборудование и использовать солнечную энергию, выпуская электроэнергию, и ее избыток можно будет продавать ЭСА. Причем, сделки с ЭС освобождены от всех налогов, нет необходимости лицензирования »,- сказал замминистра энергетики и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян.

«Кстати, я также имею станцию, установил ее уже как 3 месяца. Очень доволен. Посоветую всем сделать то же самое»,- сказал замминистра энергетики и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян.

Министерство энергетики и природных ресурсов Армении обратилось к КРОУ для установления тарифов для станций с мощностью до 1 мегаватта, и компании могут обратиться в КРОУ, установить тарифы, и начать производство электроэнергии.

«Государство обязуется покуать эту электроэнергию. Созданы все условия для инвестиций. В будущем году будет объявлен конкурс на строительство станции с мощностью до 50 мегаватт»,- сказал замминистра энергетики и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян.