Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял 28-го декабря посла США в Армении Ричарда Миллса. Собеседники обсудили вопросы армяно-американского сотрудничества, обменялись мыслями об антикоррупционном законодательстве в нашей стране. Премьер-министр Армении Карен Карапетян обсудил с послом США в Армении Ричардом Миллсом вопросы сотрудничества в борьбе с коррупцией.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении, премьер-министр Армении Карен Карапетян прокомментировал деятельность Совета по борьбе с коррупцией, сказав о том, что в будущем намечается расширить круг представителей общественности, задействованных в Совете, что обеспечит обратную связь с обществом.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал о важности изменения корруптогенной среды и сказал о том, что на заседании правительства прозвучали поручения по улучшению бизнес-среды в Армении, облегчении ки реформировании процессов выдачи лицензий, оказания услуг, внедрения системы одного окна, и что все эти мероприятия направлены на уменьшение коррупционных рисков.

В свою очередь, посол США в Армении Ричард Миллс выразил готовность от имени американской стороны продолжать оказывать помощь Армении в борьбе с коррупцией, пролонгировать действие двухстороннего соглашения о борьбе с коррупцией, одновременно сказав о важности налоговых реформ. Ричард Миллс выразил готовность от имени американской стороны продолжать оказывать финансирование по указанным программам, а также готовность оказать экспертную помощь в вопросе судебно-правовых и налоговых реформ.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян выразил благодарность за сотрудничество и сказал, что правительство Армении в скором будущем представит партнерам в США направления по взаимовыгодному сотрудничеству.