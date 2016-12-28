Решением премьер-министра Армении Карена Карапетяна, Габриэл Казарян назначен заместителем министра по делам молодежи и спорта Армении. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт e-gov.am.

Габриэл Казарян занимал с 2014-го года по сентябрь 2016-го года пост министра по делам молодежи и спорта Армении.