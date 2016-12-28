Время в Ереване: 11:07:36,   28 Декабрь

Габриэл Казарян назначен заместителем министра


Решением премьер-министра Армении Карена Карапетяна, Габриэл Казарян назначен заместителем министра по делам молодежи и спорта Армении. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт e-gov.am.

Габриэл Казарян занимал с 2014-го года по сентябрь  2016-го года пост министра по делам молодежи и спорта Армении.



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Яндекс.Метрика
Страница конфигурации