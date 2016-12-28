Габриэл Казарян назначен заместителем министра
Решением премьер-министра Армении Карена Карапетяна, Габриэл Казарян назначен заместителем министра по делам молодежи и спорта Армении. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт e-gov.am.
Габриэл Казарян занимал с 2014-го года по сентябрь 2016-го года пост министра по делам молодежи и спорта Армении.
09:15, 26.12.2016
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