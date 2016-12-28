Президент Армении Серж Саргсян подписал ряд законов, принятых НС Армении:

Закон о службе в полиции, закон о дополнениях к УК Армении, закон о дополнениях к УПК Армении.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении. -