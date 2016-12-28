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Президент Армении Серж Саргсян подписал ряд законов, принятых НС Армении


Президент Армении Серж Саргсян подписал ряд законов, принятых НС Армении:

Закон о службе в полиции, закон  о дополнениях к УК Армении,  закон  о дополнениях к УПК Армении.

Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении. -



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