28 декабря Президент Бако Саакян подписал законы «О внесении изменений в закон «О выплатах лицам, занимающим государственные должности», «О внесении дополнения в закон «О налогах», «О внесении дополнений и изменений в закон «О налоге на прибыль», «О внесении дополнений и изменений в закон «О фиксированных выплатах», «О внесении изменений и дополнений в закон «О лицензионных выплатах», «О внесении дополнения в закон «О лицензировании», «О внесении дополнений в закон «О принудительном исполнении судебных актов» и закон «Об утверждении льгот по линии налоговых и других обязательных выплат». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента НКР.