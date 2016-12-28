Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 15:00 28-го декабря по причине сильной метели закрыта дорога Берд-Чамбарак.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, на дороге Горис-Сисиан трассы М2 Ереван-Ерасх-Горис-Мегри-граница Ирана – метель.

На дороге Маралик-Ланджик – густой туман, видимость - 20-30 м.

На перевалах Сараван и Варденяц - местами гололед.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.