В Китае в возрасте 31 года скончался старейший в мире самец панды

В китайском центре по охране и исследованию больших панд в провинции Сычуань в среду в возрасте 31 года скончался старейший в мире самец панды по кличке Паньпань. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета Global Times.

По данным местного издания "Сычуань цзайсянь", у панды была опухоль желудка и состояние здоровья самца стремительно ухудшалось. Отмечается, что персонал сделал все возможное, но спасти животное не удалось.

Отмечается, что у Паньпаня осталось 130 кровных потомков.