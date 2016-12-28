В Китае открыли одну из самых протяженных в мире скоростных железных

В Китае начала работу одна из самых протяженных в мире скоростных железнодорожных линий. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает китайская госкорпорация China Railway Corporation.

Сообщается, что линия между городом Шанхай и Куньмин (провинция Юньнань) насчитывает 2 тысячи 252 километра. Она проходит через пять провинций: Чжэцзян, Цзянси, Хунань, Гуйчжоу и Юньнань. Запуск линии позволит сократить время в пути между Шанхаем и Куньмином с 34 до 11 часов. Максимальная скорость, которую поезда смогут развивать на линии — 330 километров в час. Всего на линии расположены десять станций.

По данным агентства Синьхуа, самой протяженной в Китае скоростной железнодорожной линией является линия, связывающая между собой Пекин и Гуанчжоу (провинция Гуандун). Ее длина составляет 2 тысячи 298 километров, она была введена в эксплуатацию в 2012 году.