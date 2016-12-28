Министр по экономическому развитию и инвестициям Армении Сурен Караян видит необходимость в улучшении деловой среды в Армении. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами 28-го декабря .

«Позиции Армении по условиям для создания благоприятной среды для деловой активности по 4 из 10 пунктов, которые учитываются Всемирным банком, а именно, подключение к электрическим сетям, получение разрешений на строительство, признание банкротства и уплата налогов, все еще остаются низкими. В среднем, по указанным 4 параметрам Армения занимает 81-е место, тогда как по остальным показателям она занимала 38-е место. Мы начали в этом направлении серьезную работу, и в этих отраслях будут проведены серьезные реформы»,- сказал министр по экономическому развитию и инвестициям Армении Сурен Караян.

С его слов, программой правительства намечена цель укрепить позиции Армении по указанным 4 позициям в течение года. «Мы провели обсуждения с КРОУ и уже наметили те меропеиятия, которые будут проведены в указанных областях, чтобы ведение в Армении деловой активности было легким, простым и ясным.

Как сказал министр по экономическому развитию и инвестициям Армении Сурен Караян, важно поставить взаимоотношения бизнеса с правительством на институционально верные основы. «Здесь важную роль играют министерства, и мы – вместе с нашими международными партнерами, начали работу в этом направлении. В эти 3 месяца мы создали при министерствах постоянно действующие платформы, где раз месяц встречаются заинтересованные лица и обсуждают возникающие проблемы и вопросы»,- сказал министр по экономическому развитию и инвестициям Армении Сурен Караян.

С его слов, в последние месяцы были проведены законодательные изменения, направленные на улучшение деловой и инвестиционной среды в Армении. 20% вопросов, обсуждаемых правительством Армении, относятся именно к этой сфере.

«Мы уже ввели определенные упрощения, что позволит улучшить деловую среду в Армении»,- сказал министр по экономическому развитию и инвестициям Армении Сурен Караян.