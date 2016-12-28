Китайцы собрали телефон для круглосуточных разговоров
Китайская компания Gionee представила смартфон, который держит заряд батареи больше,чем полнедели. Как передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, oб этом сообщает Highsnobiety,
Корпус модели M2017 выполнен из металла и декорирован натуральной кожей. По словам представителей марки, гаджет рассчитан на 32 часа непрерывной работы в режиме разговора, а также позволяет смотреть видео до 26 часов без перерыва. В смартфоне предусмотрено 6 гигабайт оперативной памяти.
В телефоне установлена фронтальная и две задние камеры, активация гаджета происходит по отпечаткам пальцев владельца.
Планируется, что продажи смартфона стартуют в 2017 году, он будет представлен только на китайском рынке. Цены на модель будут варьироваться от 1007 до 2446 долларов.