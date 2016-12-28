Опубликовано видео исследования водолазами места падения Ту-154

Видеозапись исследования водолазами дня Черного моря в районе падения самолета Ту-154 опубликовал телеканал «360». «Обследована акватория дна на предмет нахождения самолета при помощи гидролокаторов бокового обзора. Были выявлены места скопления обломков, которые после водолазного обследования подтвердили наше предположение о том, что самолет упал именно в этом месте», — рассказал начальник поисково-спасательного подразделения Вячеслав Иващенко.

28 декабря со дна подняли второй черный ящик Ту-154. В районе падения обнаружены 15 тел погибших и 223 фрагмента, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Направлявшийся в сирийскую Латакию самолет Ту-154 упал 25 декабря. В результате погибли 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа.