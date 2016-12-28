В Армении участились случаи отравления алкоголем

В Республике Армения в 2016 году, по сравнению с предыдущим годом, заметно увеличилось число случаев отравления алкоголем.

В прошлом году было зарегистрировано 370 случаев, а в этом году уже зарегистрировано 360 случаев.

По сообщению «Арменпресс», об этом заявил главный токсиколог Армении Микаел Габриелян.

“Учитывая опыт последних лет, отмечу, что в этом году отмечается рост числа отравлений алкоголем. Число отравлаяющихся растет с каждым годом. Стоит отметить, что в прошлом случаи отравления отмечались у людей среднего возраста, а сейчас, к сожалению, в большинстве среди представителей молодежи. Увеличилось количество случаев алкогольного отравления среди 15-16-летних, а также среди женщин”, - заявил Габриелян.

По его словам, случаи алкогольного отравления не имеют связи с качеством алкогольных напитков. Главный токсиколог заверил, что это связано с злоупотреблением количеством спиртного.

“Отравление в основном происходит из-за употребления большого количества алкоголя. Я советую никогда не смешивать разные напитки. Если начали с одного, то продолжайте пить тот же. Разумеется, не следует употреблять алкоголь на голодный желудок”, - подчеркнул Габриелян.

Он также посоветовал в новогодние праздники быть особенно внимательными при использовании газовых плит во избежание отравления угарным газом.

“В течение последних месяцев было отмечено достаточное количество отравлений угарным газом. В 2015 году было зафиксировано 38 случаев, а в 2016 году – 82. Возможно, это связано с неблагоприятными погодными условиями, однако, в любом случае, необходимо быть бдительными”, - отметил главный токсиколог Армении.