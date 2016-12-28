Известный продюсер и композитор Игорь Матвиенко выпустил новогодний ролик, призванный напомнить о том, как важно отложить все свои гаджеты в сторону и подарить внимание, любовь и заботу близким. Запуск видео состоялся в среду рамках всероссийского проекта "Жить", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

История рассказывает о девочке, чья главная новогодняя мечта - проводить больше времени со своей мамой, настоящего и живого общения с которой так не хватает. По сюжету ролика мама постоянно находится рядом, но все время в телефоне. Даже на детском утреннике родители "слушают" стишок ребенка через объектив камеры смартфона.