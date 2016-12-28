Армения желает увеличить объемы экспорта в ОАЭ

Армения желает углубить торгово-экономические связи с Объединенными Арабскими Эмиратами. По сообщению «Арменпресс», 28 декабря во время встречи с журналистами министр экономического развития и инвестиций РА Сурен Караян напомнил, что недавно президент Армении Серж Саргсян посетил ОАЭ и в ходе этого визита был достигнут ряд договоренностей.

“После этого состоялся мой визит в Эмираты. Я вместе со своими коллегами обсудил соглашения, достигнутые во время визита президента. Мы договорились расширить экономические связи и товарооборот между двумя странами”, - отметил министр.

Он отметил, что Армения обладает огромным потенциалом экспорта сельхозпродукции, мяса, продуктов питания.

“В ближайшее время состоится визит моего коллеги из ОАЭ в Армению, и мы предметно обсудим, какие виды товаров и в каких объемах экспортировать в ОАЭ”, - заявил Караян.

Он добавил, что ОАЭ обладают рынком с большими возможностями, а в Армении есть большой потенциал увеличения обемов экспорта на рынок этой страны.