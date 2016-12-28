Сербия намерена установить безвизовый режим с Арменией

Сербия намерена начать новую инициативу, которая предполагает устранение визового режима для граждан Армении, Грузии и Азербайджана с обычными паспортами.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на сербский сайт b92.net, вопрос был обсужден 27 декабря в Белграде.

Во встрече принимали участие первая премьер-министр и министр иностранных дел Ивица Дачич, вице-премьер и министр внутренних дел Небойша Стефанович, вице-премьер – министр торговли, туризма и ителекоммуникаций Расим Йайич.

Говоря о визовой политике страны, Министерство иностранных дел Сербии сообщило, что лица с сербским паспортом в настоящее время могут посетить 64 страны без въездных виз. Было принято решение о продолжении политики упрощения визовой политики для максимального числа стран с целью улучшения двухсторонних политических отношений, привлечения иностранных инвестиций и увеличения интенсивности экономического и туристического сотрудничества.

По этому поводу было принято решение инициировать процесс, в результате которого будет устранена необходимость виз для граждан Армении, Грузии и Азербайджана с обычными паспортами.