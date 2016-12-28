Правительство Армении предпринимает шаги по увеличению экспорта в страны региона. Как передает «Арменпресс», об этом сказал в беседе с журналистами 28-го декабря министр по экономическому развитию и инвестициям Армении Сурен Караян.

«Мы ведем переговоры с Институтом по стандартам и промышленной продукции Ирана о признании на территории Ирана сертификатов, выданных в Армении, а также в направлении открытия филиалов или представительств органов, производяших сертификацию произведенных в Армении товаров – промышленных и пищевых. Это позволит сертифицированным в Армении местным товарам беспрепятственно проникать на территорию Ирана»,- сказал министр по экономическому развитию и инвестициям Армении Сурен Караян.

Правительство Армении предполагает, что в первом квартале 2017 года Армению посетят соответствующие представители иранских служб, затем будет подписано соответствующее соглашение для осуществления указанных планов.

В то же время, ведется работа в направлении создания зоны свободной торговли на армяно-иранской границе. Как сказал министр по экономическому развитию и инвестициям Армении Сурен Караян, уже разработана концепция создания зоны свободной торговли на армяно-иранской границе, которая представлена на обсуждение в правительство Армении. «Предполагается, что старт созданию зоны свободной торговли на армяно-иранской границе будет дан в будущем году до апреля, это даст широкие возможности для новых инвестиционных программ и активизирует торговый оборот между Арменией и Ираном»,- сказал министр по экономическому развитию и инвестициям Армении Сурен Караян.

С его слов, был сделан еще один важный шаг в этом направлении. «Речь идет о замене чрезмерно высоких гарантийных выплат для прохождения пассажирских автомобилей, которые будут заменены страхованием, что сократило затраты почти в 3 раза. Это создает новые широкие возможности для передвижений через границу, наши бизнесмены смогут лучше ознакомиться с иранскими рынками, и возрастут возможности сотрудничества»,- сказал министр по экономическому развитию и инвестициям Армении Сурен Караян.