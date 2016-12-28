Министр по экономическому развитию и инвестициям Армении Сурен Караян представил шаги, которые правительство Армении предпринимает по увеличению экспорта в страны ЕАЭС. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами 28-го декабря .

Как сказал министр по экономическому развитию и инвестициям Армении Сурен Караян, сформирована оперативная рабочая группа в составе КГД Армении, сотрудников КПП Ларса со стороны РФ, сотрудников друфих соответствующих служб РФ, которая работает над преодолением препятствий на КПП Верхнего Ларса, которые значительно препятствуют армянскому бизнесу в вопросах транспортировки товаров. «Мы провели с МО Армении совместные обсуждения и уже имеем определенные договоренности о том, что, если все же движение на КПП Верхнего Ларса будет закрыто, то мы разработаем систему воздушбой транспортировки, и наши бизнесмены, которые транспортируют скоропортящиеся продукты, смогут по доступным ценам экспортировать их»,- сказал министр по экономическому развитию и инвестициям Армении Сурен Караян.

В то же время, правительство Армении разработало в 3-месячный срок программу, которую представила в Экономическую комиссию ЕАЭС. В программе указаны стандарты тех особенных продуктов, которые производятся в Армении, и их стндартизация на территории ЕАЭС позволит облегчить экспорт продукции на рынки стран ЕАЭС. В частмости, речь идет о минеральных водах, коньячном спирте, коньяке, мацуне, бастурме, суджухе и пр.

Правительство Армении обсудило с логистическими компаниями на территории стран ЕАЭС возможности увеличения экспорта малых предприятий, и в этом направлении уже есть определенные договоренности. «Мы должны создать возможности для производителей с малыми мощностями, которые смогут затем увеличить свое производство за счет рынков стран ЕАЭС»,- сказал министр по экономическому развитию и инвестициям Армении Сурен Караян.

С его слов, правительство Армении предпринимает шаги по увеличению экспорта в страны ЕАЭС. Он выделил один важный шаг в этом направлении, сделанный в последнее время. «ГНП «Национальный орган по аккредитации Армении» стал членом Европейской ассоциации сотрудничества, было подписано соответствующее соглашение, что ;позволит признавать сертификаты, выданные армянскими лабораториями, на территории стран ЕС. Это посволит свободно торговать в экспортировать наши товары в европу»,- сказал министр по экономическому развитию и инвестициям Армении Сурен Караян.