В этом году в Армении зарегистрирован рекордный скачок в увеличении объемов экспорта. Как передает «Арменпресс», об этом сказал в беседе с журналистами 28-го декабря министр по экономическому развитию и инвестициям Армении Сурен Караян.

«По итогам этого года мы зарегистрируем увеличение объемов экспорта на 21% - по сравнению с прошлым годом. По прогнозам на четвертый квартал будет зарегистрирован рекордный скачок в увеличении объемов экспорта до 25%»,- сказал министр по экономическому развитию и инвестициям Армении Сурен Караян.

Тем не менее, он не считает эти показатели удовлетворяющими правительство Армении, поскольку объемы экспорта в Армении составляют около 30% от ВВП, тогда как для стабильного экономического развития они должны быть порядка 40-50 % от ВВП. «Для достижения этих показателей мы, в первую очередь, должны зафиксировать наличествующие проблемы. Продолжается оставаться проблематичным вопрос гиперконцентрации экспорта как в смысле рынков, так и производства. Первичной из наших задач станет то, чтобы мы попытались диверсифицировать наш экспорт по странам и видам товаров. В то же время, наши изучения показали, что у нас низкий экспортный потенциал с нашими соседями и партнерами. Наш экспорт в РФ на душу населения этой страны составляет 1.7 доллара, в случае с Ираном – 1 доллар. Это очень низкие показатели, и мы считаем, , 1то в стране есть потенциал для увеличения этих показателей»,- сказал министр по экономическому развитию и инвестициям Армении Сурен Караян.

С его слов, правительство попытается в короткие сроки увеличить возможности вхождения аармянских товаров на рынки с льготными режимами.

«Это означает, что есть рынки, на которых ддля Армении установлен льготный режим однако устранены не все препятствия, и мы предпримем оперативные шаги по их устранению»,- сказал министр по экономическому развитию и инвестициям Армении Сурен Караян.