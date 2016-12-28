Реакцию головного мозга на алкоголь показали на видео

Канал Reactions на YouTube представил видео, на котором демонстрируется реакция головного мозга человека на алкоголь, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru. Он содержит этанол, который запускает цепочку биохимических реакций, стимулирующих выработку дофамина — гормона, являющегося частью системы вознаграждения. Между тем употребление спиртного сопровождается изменением частоты дыхания и температуры тела.