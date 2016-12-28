Современное содержание и возможности абонентам “Ростелекома”: Новый новогодний сюрприз уже действует

В канун Нового года компания «Ростелеком» внедряет новый проект для всех абонентов телевидения, представив совместный с телекомпанией “Шант” проект.

Как сообщает «Арменпресс», «Ростелеком» совместно с телекомпанией «Шант» представляет новый телеканал «Шант Премиум», который с конца декабря начнет трансляцию ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в сети «Ростелеком» в лучшем HD-качестве изображения.

В рамках телепроекта все абоненты компании получили возможность на исключительных условиях днем раньше просматривать лучшие телесериалыне только без рекламы, но и в любое время дня с использованием услуги Предыдущие программы (TV on Demand).

В числе других преимуществ проекта в компании было отмечено превосходное качество трансляции, что позволяет просматривать передачи в более ярком и красочном формате.

«Сотрудничество с телекомпанией «Шант» позволит нашим абонентам быть на шаг впереди и круглосуточно смотреть качественные, зрелищные передачи и проекты”, - отметил генеральный директор ЗАО «ДЖИЭНСИ-АЛЬФА», «Ростелеком» в Армении Айк Фарамазян.