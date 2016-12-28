Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе на пресс-конференции по итогам года заявил, что Тбилиси продолжит конструктивный и прагматичный диалог с Москвой, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В августе 2008 года Грузия разорвала дипотношения с РФ в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.

"Мы продолжим конструктивный и прагматичный диалог с Россией. Также продолжатся встречи формата Абашидзе-Карасин, которые уже достигли определенных результатов в торговых, экономических, культурных, гуманитарных отношениях", — заявил Джанелидзе.