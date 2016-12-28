Первым соперником женской сборной Армении по баскетболу до 18 лет станет команда Кипра.

По сообщению «Арменпресс», Международная федерация баскетбола (FIBA) оубликовала расписание турниров чемпионата Европы 2017 года по баскетболу среди девушек до 18 лет дивизиона С.

С 4 по 9 июля 2017 года на чемпионате в Мальте примут участие сборные пяти стран.

Сборная Армении по баскетболу среди девушек до 18 лет включена в подгруппу А, в которой встретится со сборными Мальты, Косово, Кипра и Гибралтара.

Первую встречу армянские баскетболистки проведут 4 июля, встретившись с командой Кипра.