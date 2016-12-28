Международные СМИ пишут о том, что Мхитарян не попал в список лучших спортсменов Армении

Международные средства массовой информации удивлены тем, что имя полузащитника Национальной сборной Армении, полузащитника английского клуба «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна не попало в список 10 лучших спортсменов Армении.

По сообщению «Арменпресс», английское издание «Daily Mail» пишет: «В Рождество Мхитарян стал ключевым игроком для «Манчестер Юнайтед», однако он не попал в список 10 лучших спортсменов Армении».

Говоря о впечатляющем голе Мхитаряна, престижное английское издание отмечает, что армянский полузащитник в матче против «Сандерленда» выступил блестяще, однако на своей родине его имя отсутствует в списке лучших.

«Лучшим стал олимпийский чемпион Артур Алексанян. А Мхитарян, перешедший из Дортмунда в Англию за 26 миллионов фунтов, никогда не был среди них».

Издание «Foxsport» также прокомментировало отсутствие имени Мхитаряна, приведя слова президента Федерации футбола Армении Рубена Айрапетяна: “Лишено нравственности то, что преобладающее большинство принявших участие в голосовании спортивных журналистов свой профессиональный «бизнес» каждый божий день начинают с футбола, с Генриха Мхитаряна и завершают также. И, согласно этой же «нравственности», подобные журналисты не имеют права требовать футбольной аккредитации или интервью с тем же Генрихом Мхитаряном».

На днях Федерация спортивных комментаторов Армении в результате голосования 35 журналистов определила лучшую десятку спортсменов года, в которую не вошло имя Генриха Мхитаряна.