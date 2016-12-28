Абэ: союз Японии и США демонстрирует миру силу примирения

Союз Японии и США, которые были непримиримыми врагами во время Второй мировой войны, демонстрирует миру силу примирения. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал на пресс-конференции в Перл-Харборе премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Со времени Перл-Харбора прошло 75 лет. Японию и Америку, которые вели лютую войну, связали крепкие и глубокие союзнические отношения. Этот союз направлен на преодоление трудностей, он открывает завтрашний день, это "союз надежды". Нас соединил дух толерантности, сила примирения. Я вместе с президентом Обамой здесь, в Перл-Харборе взываю к людям мира о силе примирения. Ненависть прошла, нас объединили общие ценности, Япония воспитала дружбу и доверие, и именно сейчас должна донести до мира важность толерантности. Союз Америки и Японии – это "союз надежды", — сказал японский премьер.

Абэ стал первым премьер-министром Японии, который посетил Перл-Харбор. В мае этого года президент США Барак Обама стал первым действующим президентом страны, который посетил Хиросиму.

Абэ не стал приносить извинений за атаку на Перл-Харбор, проведенную японской авиацией 7 декабря 1941 года, которая стала поводом для вступления США во Вторую мировую войну и начала войны в Тихом океане.