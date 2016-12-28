Турция и РФ пришли к согласию в вопросе перемирия в Сирии: «Анадолу»

Турция и РФ пришли к согласию в вопросе установления перемирия в Сирии. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу», ссылаясь на собственные источники информации.

По данным агентства «Анадолу», программа, разработанная турецкой и российской сторонами, будет предложена противоборствующим сторонам в Сирии – правительству и оппозиции.

Официальные Анкара и Москва приложат усилия к тому, чтобы перемирие вступило в силу уже 29-го декабря с полуночи. Режим прекращения огня будет распространяться на всю терииторию Сирии – за исключением районов, занятых террористами.

Если режим прекращения огня будет удачно установлен, то правительственные и оппозиционные силы начнут в Астане переговоры во главе с Турцией и РФ.