Из-за плохих погодных условий отложены авиарейсы Москва-Ереван

В московском аэропорту из-за плохих погодных условий отменены 29 авиарейсов, еще несколько отложены.

Также отложены несколько авиарейсов из Москвы в Ереван и в обратном направлении. Об этом «Арменпресс» стало известно из официального сайта аэропорта “Звартноц”.

Сайт Gazeta.ru сообщает, что в аэропорту “Домодедово” было отменено 7 рейсов и еще 7 задержано. В “Шереметьево” отменили 22 рейса и 6 задержали. В аэропорту “Внуково” изменений не зафиксировано. Подобные меры связаны с ожидаемой в Москве пасмурной погодой и снегом.