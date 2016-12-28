Красный Крест помогает жителям приграничного села Армении

Международный Комитет Красного Креста (МККК) в приграничном селе Барекамаван Тавушской области начал реализацию новой программы, посредством которой сельчане получили возможность заниматься пчеловодством и скотоводством.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт МККК.

“Проблемы, связанные с безопасностью, продолжают отрицательно влиять на сельскохозяйственную активность людей, проживающих в граничащих с Азербайджаном общинах. В качестве альтернативы выращиванию полевых культур в селе Барекамаван МККК внедряет новый проект”, - сообщает сайт комитета, отмечая, что отобранным посредством специального исследования наиболее уязвимым семьям были предложены соответствующие их нуждам и возможностям варианты.

В итоге 20 семей из села Барекамаван получили все необходимое оборудование для того, чтобы начать заниматься пчеловодством или скотоводством. МККК сообщает, что в следующем году подобные программы будут реализованы и в других селах Тавушской области.

Армянский представитель Международного Комитета Красного Креста Армен Карамян отметил, что жители приграничных областей более уязвимы, поскольку из-за проблем с безопасностью не имеют возможности обрабатывать свои земли.

Включенный в программу житель села Юрий Арутюнян, в свою очередь, отметил, что эффективность скотоводства зависит от поголовья скота. “Нам сложно увеличить поголовье, поэтому предоставленная помощь весьма своевременна. Может, в будущем у нас будет такое поголовье скота, что возникнет необходимость в строительстве молочного завода”, - заявил он.