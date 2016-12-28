НАСА показало гигантский гексагон Сатурна

Станция Cassini сделала снимок гигантского гексагона — устойчивого атмосферного образования правильной шестиугольной формы на северном полюсе Сатурна. Фотография доступна на сайте НАСА, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

На представленном снимке гигантский гексагон освещен солнцем. Фотография сделана 9 сентября 2016 года широкоугольной камерой Cassini, когда станция была расположена на расстоянии 1,2 миллиона километров от планеты. Разрешение снимка равняется 74 километрам на пиксель.

Миссия Cassini-Huygens является совместным проектом НАСА и Европейского космического агентства. Основная ее цель — исследование Сатурна, его колец и Титана, самого крупного спутника планеты.