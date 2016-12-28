В Корее показали огромного человекоподобного робота

Компания Korea Future Technology из Южной Кореи создала прототип шагающего человекоподобного робота, который управляется оператором, находящимся внутри. Ролик с демонстрацией машины был опубликован на YouTube-канале компании, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Многие подробности засекречены, и из характеристик известно лишь то, что высота робота составляет четыре метра, а вес около полутора тонн. Его назначение также остается неизвестным. Его дизайном занимался 3D-художник Виталий Булгаров, который создавал модели для фильмов «Трансформеры 4» и «Терминатор: Генезис».