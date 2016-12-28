Обнародована особенность нового iPhone

Модель iPhone, которая выйдет в 2017 году, может получить совершенно новый модуль двойной камеры с вертикальным расположением сенсоров. Как передает Арменпресс, об этом пишет портал Macotakara со ссылкой на тайваньского поставщика комплектующих.

Кроме новой версии камеры, источник рассказал о том, что девайс получит название iPhone 7s, хотя предполагалось, что в названии будет значиться цифра «8». Однако характеристики смартфона и камеры все еще не утверждены.

Также подтвердился слух о намерениях выпустить три версии смартфона. Кроме привычных модификаций с диагональю 4,7 и 5,5 дюйма, компания готовит 5-дюймовое устройство. Смартфон с таким экраном получит те же характеристики, как и другие два телефона.

В конце ноября сообщалось, что компания Apple разрабатывает совместно с LG Innotek новую камеру для iPhone 8. Источник рассказал, что Apple думает, как использовать технологии 3D-камеры в сдвоенном модуле LG Innotek.