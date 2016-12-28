СМИ узнали имена кандидатов на пост американского посла в России при Трампе

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения нового посла в России в 2017 году, поскольку считает эту должность ключевой в нормализации отношений между двумя странами. Как передает Арменпресс, об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в дипломатических кругах США и руководстве Республиканской партии.

По информации газеты, двумя главными претендентами на дипломатический пост являются конгрессмен Дана Рорабахер и дипломат Томас Грэм — советник бывшего госсекретаря Генри Киссинджера.

«Трамп обновляет дипломатический корпус. В следующем году, возможно, будет назначен новый посол США в России. Это связано со сменой команды, а не с претензиями к нынешним дипломатам. Это нормальный процесс, и все к нему готовы», — уточнил дипломатический источник. При этом он подчеркнул, что есть и другие кандидаты на данный пост.

Рорабахер занимает пост председателя подкомитета по Европе, Евразии и новым угрозам комитета по иностранным делам палаты представителей. В 2015 году он заявил, что угрозы со стороны России для США и Запада не существует. Опасность, по его мнению, исходит от радикального исламского терроризма, и США должны бороться с ней совместно с Россией, не пытаясь выстраивать свою политику на изоляции Москвы.

Томас Грэм — профессор Йельского университета, бывший советник президента США по России и Евразии. По информации газеты, он свободно говорит по-русски и уже работал в посольстве США в Москве.

Фото: Carlos Barria / Reuters