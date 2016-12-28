Жители Японии 1 января в последний раз услышат новогоднее обращение императора Акихито

Император Японии Акихито 1 января 2017 года в последний раз обратится к нации со своим новогодним обращением. Как рассказал заместитель руководителя Управления императорского двора Ясухико Нисимура, со следующего года царственную особу решено освободить от этой обязанности, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Управление всегда внимательно следит за тем, какие официальные обязанности должен выполнять император в его возрасте", - заявил Нисимура на прошедшей пресс-конференции.

Акихито с момента восшествия на престол в 1989 году ежегодно обращался к нации с новогодним посланием. Теперь решено снять с него эту обязанность, чтобы немного разгрузить монарха, который 23 декабря отметил свой 83-й день рождения. Однако другие новогодние церемониалы он по-прежнему будет выполнять. Так, он продолжит выходить 2 января на защищенный пуленепробиваемым стеклом балкон дворца, перед которым собираются десятки тысяч японцев, чтобы поздравить с Новым годом своего императора.

В начале августа император Японии Акихито выступил с видеообращением к нации, рассказав о своих опасениях по поводу выполнения обязанностей в качестве "символа государства" в связи с преклонным возрастом. Монарх дал понять, что готов к возможной передаче престола своему сыну, кронпринцу Нарухито. При этом император напрямую не затронул эту тему, слово "отречение" в его речи не прозвучало.

После обращения Акихито при правительстве Японии был создан специальный экспертный совет, который рассматривает возможность его отречения. Эксперты, в частности, должны решить вопрос о статусе и титуле монарха после отречения, о его материальном обеспечении. Предполагается, что рассмотрение соответствующего документа начнется уже в следующем году, а добровольное отречение императора Акихито от престола может произойти в 2018 году. Нынешнее законодательство определяет порядок наследования престола только после смерти предыдущего монарха, а при его жизни такие процедуры пока никак не регламентируются.

Согласно данным социальных опросов, около 90% японцев готовы поддержать решение императора отречься от престола в пользу сына. В то же время правительство Японии не хочет, чтобы отречение от престола создавало прецедент и становилось правилом. В прежние века японские монархи нередко уходили на покой при жизни, последний раз это произошло в 1817 году.

ФОТО: EPA/FRANCK ROBICHON