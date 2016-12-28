Российские саперы разминировали почти 1 тыс. га в Восточном Алеппо

Российские военнослужащие Международного противоминного центра в ходе гуманитарного разминирования освобожденных от боевиков кварталов в восточной части Алеппо за прошедшие сутки очистили от взрывоопасных предметов четыре школы, девять мечетей и один детский сад, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Всего с 5 декабря 2016 года разминирована территория общей площадью 966 гектаров, сообщает Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.

"От взрывоопасных предметов очищено около 350 километров автодорог и 2149 зданий (из них 111 социально значимых), в том числе 44 школы, 38 мечетей, 10 больниц и поликлиник, два детских сада, три водозаборных станции, две электростанции, одна водоочистная станция и один хлебозавод", - говорится в сообщении.







ФОТО: Абдуллаев Тимур/NewsTeam/ТАСС