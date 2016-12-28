Моуриньо высказался о своих отношениях с Мхитаряном

Португальский тренер английского клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо высказался о своих отношениях с полузащитником клуба «Манчестер Юнайтед» и старостой сборной Армении по футболу Генрихом Мхитаряном.

«Каждый футболист индивидуален. В этом первенстве у меня была особо сложная задача в связи с положением Мхитаряна. Однако Мхитарян понял разницу менду мною и теми тренерами, с кем он играл ранее»,- сказал тренер английского клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо.

Как передает «Арменпресс», после этого тура питомцы Жозе Моуриньо набрали 33 очка и занимают 5-е место в первеньтве Англии.