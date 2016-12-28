В преддверии новогодних праздников, Министерство здравоохранения Армении напоминает о правилах приготовления продуктов питания. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства здравоохранения Армении.

В заявлении сказано:

«В процессе приготовления пищи, до этого, надо часто мыть руки, особенно, если вы трогали сырые продукты, в частности, мясо. Рабочие поверхности и кухонные принадлежности надо содержать в чистоте.

Сырое мясо, мясо птицы, морепродукты надо обрабатывать и содержать раздельно от остальных продуктов. Для сырого мяса надо использовать отдельные кухонные принадлежности и приспособления, например, ножи, доски и пр.

При покупках надо проследить, чтобы сырое мясо, мясо птицы, морепродукты укладывались отдельно. В холодильнике их надо хранить в закрытой таре, помещая сырые продукты ниже готовых.

Надо внимательно проводить тепловую обработку продуктов питания. Вредные микробы уничтожаются при температуре, начиная от 70˚С. Подогревать уже сваренные продукты питания надо обстоятельно.

Нельзя держать готовые продукты питания при комнатной температуре больше 2 часов, а скоропортящиеся продукты питания нельзя держать в холодильнике больше 72 часов, мясные салаты - не больше 48 часов.

Не рекомендуется подогревать еду больше одного раза. Замороженные продукты надо размораживать в холодильнике.

Покупая продукты питания, обращайте внимание на сроки хранения, особенно, для скоропортящихся продуктов.

Выбирайте свежие, неиспорченные продукты питания.

Фрукты и овощи перед употреблением надо тщательно вымыть проточной водой.

Нельзя употреблять просроченную еду.

Домашние консервы перед употреблением надо кипятить в течение 15-20 минут.

Если в отношении качества воды есть сомнения, то надо ее прокипятить.

Не рекомендуется покупать и употреблять продукты питания неизвестного происхождения, особенно, грубы. Покупайте грибы в магазинах и на рынке, при наличии документов о проверке их годности уполномоченными органами.

Если почувствовали себя нехорошо, особенно, если есть тошнота, боли в области желудка, нарушения пищеварения и пр., надо воздержаться от приготовления питания для членов семьи и гостей».