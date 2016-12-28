Лидер сборной Армении по шахматам Левон Аронян пока на 4-м месте в первенстве мира по быстрым шахматам, которое проходит в Катаре.

Как передает «Арменпресс», после 10 туров лидер сборной Армении по шахматам Левон Аронян набрал 7 очков и занимает на 4-е место в первенстве мира по быстрым шахматам. На первом месте – Василий Иванчук, 8 очков, на втором и третьем – Шахрияр Мамедов и Ян Непомнящий, которые набрали по 7,5 очков.

Следующие 5 туров состоятся 28-го декабря.