МЧС Армении развернуло опорные пункты для защиты людей от метели

Спасательные службы МЧС Армении работают с 29-го декабря в усиленном режиме, однако обильные снегопады уже успели вызвать ряд препятствий для движения – как в столице, так и в областях.

ВРИО министра ЧС Армении Айкарам Мхитарян поручил держать в центре внимания граждан, застревающих на дорогах в областях республики. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

С целью оказания быстрой и эффективной помощи с 27-го декабря в Сюнике, Гегаркунике и Арагацотне МЧС Армении развернуло временные опорные пункты для защиты людей от метели.

В подвижных временных опорных пунктах дежурство осуществляют 6 спасателей, которые оказывают неотложную помощь застрявшим на дорогах людям, снабжая их горячим питанием и оказывая медпомощь.

Круглосуточные временные опорные пункты для защиты людей от метели разврнуты:

В Сюнике – на дороге Горис-Сисиан, около храма Татев (поблизости имеется военный госпиталь)

В Арагацотне – на 93-м км дороги М3 Маргара-Ванадзор, у села Гехарот. В данный момент здесь развернут один шатер и приспособлено одно строение, которые считаются единым опорным пунктом

В Гегаркунике – на 40-м км дороги Севан-Мартуни, около села Норатус

Выбор места установления временных опорных пунктов был обсужден с руководителями спасательных служб областей, и были выбраны места наибольшей опасности заторов вследствие метелей, гололеда и прочих препятствий.

При необходимпсти, подобные временные опорные пункты будут развернуты ив других областях. Шатры оборудованы современными средствами защиты людей, обогревом и возможностями для обеспечения горячими напитками и питанием.

Шатры водонепроницаемые, здесь имеется все для оказания первой помощи пострадавшим, в том числе, и от обморожения. Шатер можно развернуть за 3-5 минут. Один шатер может одновременно оказать помощь 2 пострадавшим, горячее питание могут получить большее число людей.

Дежурство во временных опорных пунктах ведется посменно, при необходимости могут быть подключены дополнительные силы.

Отметим, что 31-го декабря будут дежурить также директор службы спасателей МЧС Армении и все начальники областных управленй МЧС Армении.