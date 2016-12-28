Британский писатель Ричард Адамс, известный как автор романа-сказки "Обитатели холмов", скончался в возрасте 96 лет. Как передает Арменпресс, об этом передает телерадиокомпания Би-би-си со ссылкой на его семью.

Книга "Обитатели холмов" (Watership Down), рассказывающая о жизни и приключениях группы диких кроликов в жанре героического фэнтэзи, стала первым романом Адамса и сразу принесла ему мировую известность.

Роман, опубликованный в 1972 году, является переработанным собранием сказок, которые писатель рассказывал своим детям во время поездок по стране.