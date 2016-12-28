Время в Ереване: 11:07:36,   28 Декабрь

В 11 селах Диарбекир объявлен запрет выходить на улицы


Губернская управа Диарбекира объявила о запрете выходить на улицы в 11 селах в провинциях Лидже, Хагро и Коджакей. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство  «Анадолу».

Губернская управа Диарбекира объясняет запрет выходить на улицы необходимостью борьбы с боевиками Рабочей партии Курдистана (PKK). 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Яндекс.Метрика
Страница конфигурации