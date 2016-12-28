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В результате взрыва в Кабуле ранен член афганского парламента


Член Национального собрания (парламента) Афганистана Факури Бехишти получил ранения, его телохранитель погиб в результате взрыва в Кабуле. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил сегодня телеканал TOLOnews.

По его данным, в автомобиль парламентария было заложено взрывное устройство, которое сдетонировало, когда машина находилась возле одной из мечетей на западе столицы.

Ответственность за взрыв в настоящий момент не взяла ни одна из действующих в республике группировок.




 

 

 

 



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