Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на 10:00 28-го декабря дорога Степанцминда-Ларс открыта для пассажирских и грузовых автомобилей при условии применения цепей. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.