Время в Ереване: 11:07:36,   28 Декабрь

Дорога Степанцминда-Ларс открыта для пассажирских и грузовых автомобилей


Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на 10:00 28-го декабря дорога Степанцминда-Ларс открыта для пассажирских и грузовых автомобилей при условии применения цепей. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Яндекс.Метрика
Страница конфигурации